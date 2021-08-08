Стрілянина сталася 7 серпня близько 9 вечора у районі Вест-Енглівуд.

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Через стрілянину затримали двох людей

Офіцери поліції зупинили авто, у якому їхали двоє чоловіків та жінка. Тоді зі сторони прозвучали постріли. Поліцейські стріляли у відповідь. Внаслідок стрілянини загинула офіцерка, яка була членкинею загальноміського підрозділу громадської безпеки, який сформували минулого літа. Її напарник у лікарні, так само як і зловмисник.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які були в авто, зупиненому поліцейськими. Їх підозрюють у змові з нападником. Жінка, яка також була там, зараз на волі. Пістолет, з якого ймовірно стріляв нападник, вилучили.

Керівництво Чиказького відділення поліції закликало підтримати сім'ї постраждалих поліцейських,

Наразі триває слідство і всі обставини злочину з'ясовують.

Це не перша стрілянина у США за цей місяць