Для чоловіка це ув'язнення не перше. За своє життя він уже відсидів сумарно 11 років.

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Що відомо про стрілянину в Хмельницькому

Чоловік вночі вирішив прогулятися по місту. Коли побачив перехожих – двічі вистрілив у них з револьвера. Коли ті зупинилися, чоловік підбіг до них і вистрілив ще кілька разів. Один із перехожих отримав поранення руки та ноги. Стріляв чоловік без причини.

За хуліганство чоловіка ув'язнили на 4 роки. Відповідне рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд.

Зверніть увагу! Це вже четверта судимість чоловіка. Попередні три терміни хуліган отримав за викрадення автомобіля, замах, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та продаж краденого майна.

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