Про головні події 12 березня, ситуацію на передовій, заяви політиків та інші важливі новини розповідає 24 Канал.
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Хронологія 1113 дня війни
Росіяни атакували Київщину
Вночі в Київській області, зокрема поблизу Білої Церкви, пролітали ворожі дрони-камікадзе. Близько першої ночі жителі чули вибухи, в області працювала ППО.
Про наслідки поки що не повідомляється.
Харків вночі атакували "Шахеди"
По Шевченківському району Харкова було завдано ворожого удару БпЛА.
"Шахед" влучив поміж приватними будинками у Харкові, зафіксовано пошкодження, але обійшлося без пожеж, жертв і постраждалих. Одна людина отримала гостру реакціую на стрес.
Трамп очікує, що Росія погодиться на тимчасове припинення вогню
Коли Дональда Трампа привітали з досягненням згоди України на тимчасову зупинку вогню в Україні, президент США відповів, що тепер потрібно також домогтися цього ж від Росії.
Трамп заявив, що раніше йому з Кремлем домовитися було легко.
ЗСУ просунилися біля Покровська та Торецька
За добу ЗСУ мають успіхи на Торецькому напрямку біля Пантелеймонівки і шахти "Центральна" в центрі Торецька. Росіяни атакують під самим Торецьком, поблизу Валентинівки, Юрівки, Пантелеймонівки, Щербинівки, Дачного, Диліївки, Кримського та Дружби.
Також українські захисники просунулися на Покровському напрямку на захід від Водяного Другого. Ворог наступає наступали під самим Покровськом, біля Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Даченського, Новотроїцького, Миколаївки, Шевченка, Відродження, Новоукраїнки, Зеленого, Піщаного, Звірового, Удачного, Котлиного, Надіївки, Преображенки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Котлярівки, Сергіївки.
У Курській області росіяни розпочали новий наступ
За інформацією аналітиків, російська армія просувається у Курській області та могла почати наступ на Суджу. Ворог взяв під контроль Бондарєвку, Замостя та Махновку, а також просунулися в Зазулєвку, Колмакову та біля Куріловки.