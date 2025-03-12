06:15, 12 березня

Коли Дональда Трампа привітали з досягненням згоди України на тимчасову зупинку вогню в Україні, президент США відповів, що тепер потрібно також домогтися цього ж від Росії.

Трамп заявив, що раніше йому з Кремлем домовитися було легко.