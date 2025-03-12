06:15, 12 марта

Когда Дональда Трампа поздравили с достижением согласия Украины на временную остановку огня в Украине, президент США ответил, что теперь нужно также добиться этого же от России.

Трамп заявил, что раньше ему с Кремлем договориться было легко.