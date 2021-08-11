Для мужчины это заключение не первое. За свою жизнь он уже отсидел суммарно 11 лет.

К теме Стрелял на своей свадьбе посреди улицы: суд избрал меру пресечения буковинцу

Что известно о стрельбе в Хмельницком

Мужчина ночью решил прогуляться по городу. Когда увидел прохожих – дважды выстрелил в них из револьвера. Когда те остановились, мужчина подбежал к ним и выстрелил еще несколько раз. Один из прохожих получил ранение руки и ноги. Стрелял мужчина без причины.

За хулиганство мужчину посадили на 4 года. Соответствующее решение принял Хмельницкий горрайонный суд.

Обратите внимание! Это уже четвертая судимость мужчины. Предыдущие три срока хулиган получил за угон автомобиля, покушение, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и продажу краденого имущества.

Последние случаи стрельбы в Украине