Поліцейським вдалося затримати зловмисника та роззброїти його. Для цього правоохоронцям знадобилося кілька годин.
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Першим про подію в поліцію повідомив фермер, який обслуговує поле. Він розповів, що побачив пошкоджені трактор з причепом і мопеди, а робітників ніде не було, їх телефони не відповідали.
Поліцейські влаштували спецоперацію
Аби впіймати зловмисника, поліцейські відпрацювали найближчі населені пункти та поспілкувалися з робітниками сусідніх полів. Ті розповіли, в якому напрямку рухався позашляховик. Згодом авто зі зловмисником знайшли в селі Діброва.
Водій намагався втекти. Але оперативники заблокували позашляховик та затримали керманича. Поліцейські провели невідкладний обшук в автомобілі чоловіка, звідки вилучили карабін з тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут та мобільні телефони,
– мовиться у повідомленні поліції.
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Яке покарання загрожує чоловіку
Наразі зловмисник перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 про хуліганство. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Чоловік пояснив, що хотів помститися своєму компаньйону по агробізнесу, який нібито постачає йому неякісні товари, постійно винен гроші й через це між ними виникають конфлікти.
Зловмисник планував пошкодити сільськогосподарську техніку, але точно не знав, яке поле належить компаньйону. І врешті, як виявилося, правопорушник помилився полями та завдав шкоди зовсім іншому фермерові.