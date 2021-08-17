Поліцейським вдалося затримати зловмисника та роззброїти його. Для цього правоохоронцям знадобилося кілька годин.

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Як розповіли поліцейські, невідомий чоловік приїхав на поле на позашляховику. Він погрожував працівникам та пошкодив їх мототранспорт й сільськогосподарську техніку. Після цього він почав стріляти з карабіну. Робітники злякалися та побігли в сторону поля із соняшниками, де сховалися.

Першим про подію в поліцію повідомив фермер, який обслуговує поле. Він розповів, що побачив пошкоджені трактор з причепом і мопеди, а робітників ніде не було, їх телефони не відповідали.

Поліцейські влаштували спецоперацію

Аби впіймати зловмисника, поліцейські відпрацювали найближчі населені пункти та поспілкувалися з робітниками сусідніх полів. Ті розповіли, в якому напрямку рухався позашляховик. Згодом авто зі зловмисником знайшли в селі Діброва.

Водій намагався втекти. Але оперативники заблокували позашляховик та затримали керманича. Поліцейські провели невідкладний обшук в автомобілі чоловіка, звідки вилучили карабін з тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут та мобільні телефони,

– мовиться у повідомленні поліції.

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Яке покарання загрожує чоловіку

Наразі зловмисник перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 про хуліганство. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Цікаво! Зловмисником виявився 36-річний житель Нової Каховки. Раніше він був судимий за грабіж, погрозу вбивством та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловік пояснив, що хотів помститися своєму компаньйону по агробізнесу, який нібито постачає йому неякісні товари, постійно винен гроші й через це між ними виникають конфлікти.

Зловмисник планував пошкодити сільськогосподарську техніку, але точно не знав, яке поле належить компаньйону. І врешті, як виявилося, правопорушник помилився полями та завдав шкоди зовсім іншому фермерові.