В 11-хвилинному ролику на ютубі він зауважував, що нібито є Термінатором. Також належав до групи людей, вороже налаштованих до жінок.

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23-річний нападник, ймовірно, відчував відчай

Нападник мав ліцензію на вогнепальну зброю. Ввечері 12 серпня він використав її проти людей, а також вчинив самогубство. Очевидці пригадують, що це все було жахливо.

Сам нападник опублікував відео, де стверджував, що нібито "його побороло життя", адже він втратив все, що мав. Він зізнався, що не може схуднути та знайти собі дівчину.

Додав, що ніби завжди важкою працею боровся за те, щоб мати краще життя, натомість, на його думку, інші люди набагато гірші та все одно легко отримують все. Він висловив впевненість, що інші люди давно би вже зламались на його місці.

Девісон був одержимий зброєю

Видання Daily Telegraph процитувало, що у цьому ж ролику нападник говорив: "Я знаю, це кіно, але, знаєте, мені іноді подобається думати, що я Термінатор або щось на зразок цього, і попри майже повну поразку від системи, я все одно намагаюся виконати цю місію". Ба більше, повідомляють –судячи з плейлиста, він був одержимий вогнепальною зброєю.

У тому ж таки ролику він висловлює ще кілька своїх "думок":

починає думати, що він таки Термінатор;

що належить до групи так званих Incels – групи, яка утримується від інтиму не через те, що так вирішили, а примусово. Ці чоловіки звинувачують жінок в своїх невдачах та запевняють, що ці невдачі пов'язані з низкою насильницьких дій по всьому світу.

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