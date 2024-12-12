Флаг снимут из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Когда флаг вернется на свое место

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 13 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В КО "Киевзеленстрой" говорят, что флаг снимут до улучшения погодных условий.

Отметим, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. А самый большой флаг страны имеет размер 16 на 24 метра.

В начале ноября в КГГА сообщали, что временно снимут флаг для планового ремонта флагштока.

Напомним, что 10 декабря сильные порывы ветра повредили флаг возле "Родины-матери". Его решили снять и заменить на новый.

Похожий случай произошел в ноябре 2023 года. Тогда разошелся шов между двумя частями флага и его также пришлось заменить.