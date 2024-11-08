Ремонтные работы запланировали на ноябрь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что планируют сделать в рамках ремонтных работ

Во время работ заменят канаты лебедки, тяговые канаты и канаты удерживающей системы. Также проведут техническое обслуживание и проверку поворотного механизма флага.

Завершение ремонтных работ запланировано на 15 ноября.

Обратите внимание! Флагшток с самым большим флагом Украины в Киеве высотой почти 90 метров. Он весит 32 тонны и поддерживает полотнище флага размером 16 на 24 метра.

Напомним, ранее в столице приходилось приспускать главный флаг страны. Все из-за непогоды со шквальным ветром, которая могла повредить полотно и флагшток.

Ранее флаг уже повредила сильная непогода. Тогда шов между двумя частями флага разошелся из-за сильного ветра, полотно пришлось заменять.