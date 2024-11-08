Ремонтні роботи запланували на листопад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Що планують зробити у рамках ремонтних робіт

Під час робіт замінять канати лебідки, тягові канати та канати утримуючої системи. Також проведуть технічне обслуговування та перевірку поворотного механізму прапора.

Завершення ремонтних робіт заплановано на 15 листопада.

Зверніть увагу! Флагшток з найбільшим прапором України в Києві заввишки майже 90 метрів. Він важить 32 тонни і підтримує полотнище прапора розміром 16 на 24 метри.

Нагадаємо, раніше у столиці доводилося приспускати головний прапор країни. Все через негоду зі шквальним вітром, яка могла пошкодити полотно та флагшток.

Раніше прапор вже пошкодила сильна негода. Тоді шов між двома частинами прапора розійшовся через сильний вітер, полотно довелося замінювати.