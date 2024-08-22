Головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду. Синоптики попереджають про шквальний вітер, який вируватиме Києвом.

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Чому у Києві приспустили прапор

Ще зранку Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 22 серпня, на території Київської області та власне міста. Таку причину назвала Київська міська державна адміністрація.

Як інформує Укргідрометцентр, у Києві сьогодні, 22 серпня, очікується гроза та місцями шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

До речі. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

До слова, завтра, 23 серпня, у частині областей очікується незначне похолодання. За даними синоптиків спека зберігатиметься у південних та східних регіонах. Зауважимо, що вже наступного дня, як пише Укргідрометцентр, сильних поривів вітру на території Києва та області не очікують.