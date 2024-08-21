Місцями температурні показники сягатимуть до +37. А от на території західних областей синоптики прогнозують значне зменшення спеки.

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Якою буде погода в Україні

Як повідомляє Укргідрометцентр, у південній частині, західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями будуть короткочасні дощі та грози. Водночас на іншій території день пройде без опадів.

За даними синоптиків, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку, а на Лівобережжі у південно-східному. Швидкість вітру, як зазначається, сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 16 – 21 градусів, на півдні країни до 24 градусів; вдень у західних та Житомирській областях 21 – 26 градуси (в Карпатах 15 – 20 градусів), в Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях 28 – 33 градусів, на решті території сильна спека 35 – 37 градуси,
– йдеться у повідомленні.

Погода в обласних центрах

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +28..+30
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +34...+36
  • Херсон +34...+36
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +33...+35
  • Черкаси +33...+35
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +34...+36
  • Полтава +33...+35
  • Дніпро +34...+36
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +33...+35
  • Луганськ +33...+35
  • Харків +35...+37


Погода в Україні на 22 серпня / Карта "Укргідрометцентру"