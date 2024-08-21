Місцями температурні показники сягатимуть до +37. А от на території західних областей синоптики прогнозують значне зменшення спеки.
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Якою буде погода в Україні
Як повідомляє Укргідрометцентр, у південній частині, західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями будуть короткочасні дощі та грози. Водночас на іншій території день пройде без опадів.
За даними синоптиків, вітер буде рухатися у північно-західному напрямку, а на Лівобережжі у південно-східному. Швидкість вітру, як зазначається, сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 16 – 21 градусів, на півдні країни до 24 градусів; вдень у західних та Житомирській областях 21 – 26 градуси (в Карпатах 15 – 20 градусів), в Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях 28 – 33 градусів, на решті території сильна спека 35 – 37 градуси,
– йдеться у повідомленні.
Погода в обласних центрах
- Київ +30...+32
- Ужгород +25...+27
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +25...+27
- Вінниця +28..+30
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +34...+36
- Херсон +34...+36
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +33...+35
- Черкаси +33...+35
- Чернігів +30...+32
- Суми +34...+36
- Полтава +33...+35
- Дніпро +34...+36
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +33...+35
- Луганськ +33...+35
- Харків +35...+37
Погода в Україні на 22 серпня / Карта "Укргідрометцентру"