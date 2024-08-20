Скільки ще днів буде спекотна погода, в яких областях найбільше пригріє, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Як довго буде спека в Україні

За словами синоптика, новий період спеки в Україні пов'язаний з впливом жаркої й сухої повітряної маси африканського походження. До речі, найвища температура – у південних, центральних і східних регіонах.

Ймовірність дощів незначна через відсутність циклонічної діяльності й низький вміст вологи у повітрі. Втім, подекуди локальні грозові зливи можливі в західних областях.

В Україні збережуться умови для подальшого розвитку посухи й зростання ризиків пожежної небезпеки.

Кібальчич прогнозував, що у вівторок, 20 серпня, вночі +16 – +21, на узбережжі морів +18 – +23 градуси, вдень +33 – +38, у західних областях +28 – +33.

Вночі середи +17 – +22, на узбережжі морів +19 – +24, вдень +34 – +39 градусів. Тільки на Заході +29 – +34.

У четвер вночі +17 – +22 градуси, на узбережжі морів +19 – +24. Вдень у північних і західних регіонах +26 – +31, на решті території України +34 – +39.

За прогнозом синоптика, у п'ятницю спека в Україні дещо послабиться. Так, вночі +10 – +15, вдень +27 – +32. На решті території вночі +15 – +20, вдень +30 – +35 градусів.

У суботу, 24 серпня, вночі +13 – +18 градусів, на узбережжі морів до +21. Вдень +29 – +34. Однак, на Південному Заході можлива сильна спека, – подекуди +35 – +38.

У неділю +16 – +21, вдень +30 – +35. На Південному Заході країни місцями знову +36 – +38.

Тож, за попередніми прогнозами, до кінця тижня різкого похолодання в Україні не буде. Втім, подекуди спека дещо послабиться.