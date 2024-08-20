Сколько еще дней будет жаркая погода, в каких областях больше всего пригреет, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Как долго будет жара в Украине

По словам синоптика, новый период жары в Украине связан с влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения. Кстати, самая высокая температура – в южных, центральных и восточных регионах.

Вероятность дождей незначительна из-за отсутствия циклонической деятельности и низкого содержания влаги в воздухе. Впрочем, местами локальные грозовые ливни возможны в западных областях.

В Украине сохранятся условия для дальнейшего развития засухи и роста рисков пожарной опасности.

Кибальчич прогнозировал, что во вторник, 20 августа, ночью +16 – +21, на побережье морей +18 – +23 градуса, днем +33 – +38, в западных областях +28 – +33.

Ночью среды +17 – +22, на побережье морей +19 – +24, днем +34 – +39 градусов. Только на Западе +29 – +34.

В четверг ночью +17 – +22 градуса, на побережье морей +19 – +24. Днем в северных и западных регионах +26 – +31, на остальной территории Украины +34 – +39.

По прогнозу синоптика, в пятницу жара в Украине несколько ослабнет. Так, ночью +10 – +15, днем +27 – +32. На остальной территории ночью +15 – +20, днем +30 – +35 градусов.

В субботу, 24 августа, ночью +13 – +18 градусов, на побережье морей до +21. Днем +29 – +34. Однако на Юго-Западе возможна сильная жара, – местами +35 – +38.

В воскресенье +16 – +21, днем +30 – +35. На Юго-Западе страны местами снова +36 – +38.

Поэтому, по предварительным прогнозам, до конца недели резкого похолодания в Украине не будет. Впрочем, кое-где жара несколько ослабнет.