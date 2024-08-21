Местами температурные показатели будут достигать до +37. А вот на территории западных областей синоптики прогнозируют значительное уменьшение жары.

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Какой будет погода в Украине

Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами будут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

По данным синоптиков, ветер будет двигаться в северо-западном направлении, а на Левобережье в юго-восточном. Скорость ветра, как отмечается, достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 16 – 21 градусов, на юге страны до 24 градусов; днем в западных и Житомирской областях 21 – 26 градуса (в Карпатах 15 – 20 градусов), в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28 – 33 градусов, на остальной территории сильная жара 35 – 37 градуса,

– говорится в сообщении.

Погода в областных центрах

Киев +30...+32

Ужгород +25...+27

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +25...+27

Винница +28...+30

Одесса +31...+33

Николаев +34...+36

Херсон +34...+36

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +33...+35

Черкассы +33...+35

Чернигов +30...+32

Сумы +34...+36

Полтава +33...+35

Днепр +34...+36

Запорожье +33...+35

Донецк +33...+35

Луганск +33...+35

Харьков +35...+37



Погода в Украине на 22 августа / Карта "Укргидрометцентра"