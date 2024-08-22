Главный флаг Украины приспустили из-за прогнозируемой непогоды. Синоптики предупреждают о шквальном ветре, который будет бушевать в Киеве.

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Почему в Киеве приспустили флаг

Еще утром Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях сегодня, 22 августа, на территории Киевской области и собственно города. Такую причину назвала Киевская городская государственная администрация.

Как информирует Укргидрометцентр, в Киеве сегодня, 22 августа, ожидается гроза и местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Кстати. Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

К слову, завтра, 23 августа, в части областей ожидается незначительное похолодание. По данным синоптиков жара будет сохраняться в южных и восточных регионах. Заметим, что уже на следующий день, как пишет Укргидрометцентр, сильных порывов ветра на территории Киева и области не ожидают.