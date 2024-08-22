Около 11:00, 22 августа Киевская ОВА заявила о возможном ухудшении погодной ситуации. Осадков следует ожидать в ближайшие два часа.

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Киев и область охватит гроза

Местами на Киевщине, среди прочего, возможен шквал. Прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайшие 2 часа с удержанием до конца дня 22 августа будет гроза.

В связи с непогодой объявлен первый (желтый) уровень опасности. Обычно в таких случаях советуют:

избегать пребывания на улице, особенно на открытых пространствах и под большими деревьями или возле рекламных щитов;

закрыть все окна и двери в доме, во избежание повреждений от сильного ветра;

не парковать автомобили под деревьями, электрическими проводами или возле неустойчивых конструкций;

обеспечить наличие фонарика и запаса батареек на случай отключения электроэнергии;

слушать рекомендации местных органов власти и не игнорировать предупреждения;

узнавать свежую информацию о погоде через официальные источники и быть готовыми действовать немедленно.

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Обратите внимание! Киевская городская военная администрация также призывает не пренебрегать воздушной тревогой. В случае ее объявления следует спускаться в укрытие. На днях посольство США в Украине вспоминало, что вскоре День Независимости, и предупреждало о возможных обстрелах нашего государства. Речь идет как и об атаках дронами, так и ракетами.