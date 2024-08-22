Однако жара будет сохраняться в южных и восточных регионах. Подробнее, где будет похолодание, рассказывает 24 Канал.
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Погода в Украине
Синоптики отмечают, что 23 августа в Украине будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать +12...+17, днем не будет превышать +23...+28. На остальной территории ночью +17-22, днем воздух прогреется до +29...+34°, местами сильная жара до +35.
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +25...+27
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +24...+26
- Винница +26...+28
- Одесса +29...+31
- Николаев +32...+34
- Херсон +33...+35
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +25...+27
- Сумы +27...+29
- Полтава +31...+33
- Днепр +31...+33
- Запорожье +32...+34
- Донецк +31...+33
- Луганск +30...+32
- Харьков +32...+34
Погода в Украине на 23 августа / Карта "Укргидрометцентра"