Однако жара будет сохраняться в южных и восточных регионах. Подробнее, где будет похолодание, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Будет ли резкое похолодание на этой неделе

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что 23 августа в Украине будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать +12...+17, днем не будет превышать +23...+28. На остальной территории ночью +17-22, днем воздух прогреется до +29...+34°, местами сильная жара до +35.

Погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +25...+27

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +24...+26

Винница +26...+28

Одесса +29...+31

Николаев +32...+34

Херсон +33...+35

Симферополь +32...+34

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +29...+31

Чернигов +25...+27

Сумы +27...+29

Полтава +31...+33

Днепр +31...+33

Запорожье +32...+34

Донецк +31...+33

Луганск +30...+32

Харьков +32...+34