Проте спека зберігатиметься у південних та східних регіонах. Детальніше, де буде похолодання, розповідає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики зазначають, що 23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, проте у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12...+17, вдень не перевищуватиме +23...+28. На решті території вночі +17-22, вдень повітря прогріється до +29...+34°, місцями сильна спека до +35.

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +25...+27

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +24...+26

Вінниця +26..+28

Одеса +29...+31

Миколаїв +32...+34

Херсон +33...+35

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +27...+29

Черкаси +29...+31

Чернігів +25...+27

Суми +27...+29

Полтава +31...+33

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +32...+34

Донецьк +31...+33

Луганськ +30...+32

Харків +32...+34