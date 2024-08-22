Ждать ли резкого изменения погоды в ближайшие дни, передает 24 Канал.
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Погода в Украине
Накануне синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на неделю. Отметил, что ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Самые высокие температурные показатели будут в южных, центральных и восточных регионах.
По прогнозу Кибальчича, в пятницу ночью на Западе и Севере +10 – +15 градусов, днем +27 – +32. на остальной территории Украины +15 – +20 и +30 – +35 соответственно.
В субботу, ночью +13 – +18 градусов, однако, на побережье морей до +21. Днем +29 – +34. На Юго-Западе местами снова сильная жара +35 – +38.
Кстати, в воскресенье, 25 августа, ночью +16 – +21, а днем +30 – +35 градусов.
На Юго-Западе страны местами +36 – +38,
– отметил синоптик.
Поэтому, минимум до конца недели, резкого похолодания похолодание в Украине еще не будет. Удержится жаркая погода.