Когда и где именно ждать похолодания, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Грозовые дожди, град и шквалы: где будут осадки на следующей неделе

Когда похолодает

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. В частности, отметили, что 20 – 22 августа преимущественно будет без осадков. Только в западных, 22 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, 22 августа на Правобережье с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров на секунду.

Ночью в Украине +15 – +20. Однако на побережье морей до +23. Днем +28 – +34 градуса. В южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара +35 – +38 градусов.

В среду в западных, большинстве северных и Винницкой областях снижение дневной температуры на 5 – 8 градусов,

– отметили синоптики.

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