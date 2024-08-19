Коли й де саме чекати похолодання, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Грозові дощі, град і шквали: де будуть опади наступного тижня

Коли похолодає

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зокрема, зазначили, що 20 – 22 серпня переважно буде без опадів. Тільки в західних, 22 серпня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень подекуди короткочасні дощі з грозами.

Вітер південно-східний, 22 серпня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Вночі в Україні +15 – +20. Однак, на узбережжі морів до +23. Вдень +28 – +34 градуси. У

південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35 – +38 градусів.

У середу в західних, більшості північних та Вінницькій областях зниження денної температури на 5 – 8 градусів,

– зазначили синоптики.

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