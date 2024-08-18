Де й коли саме чекати опадів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Наголосив, що в Україні очікується новий період сильної спеки.

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За словами Кібальчича, під впливом жаркої та сухої повітряної маси африканського походження, на території нашої держави очікується новий період сильної спеки. Найвищі температурні показники будуть у південних, центральних і східних регіонах.

У зв'язку з відсутністю циклонічної діяльності та низьким вмістом вологи у повітрі, ймовірність дощів очікується незначною. Подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях,

– зазначив синоптик.

Додав, таким чином, збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки.

У понеділок, 19 серпня, на Заході подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У вівторок і середу також лише в західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. До речі, 21 серпня в окремих пунктах також можливі град і шквали, 17 – 22 метри на секунду.

Далі, у четвер, в більшості областей України опади не очікується. У п'ятницю на всій території – малохмарна погода без опадів. До речі, на вихідних також утримається суха й спекотна погода.

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