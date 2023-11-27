Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі також опублікували кадри пошкодженого стяга, передає 24 Канал.

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Негода пошкодила найбільший прапор України

Користувачі у мережі опублікували кадри, як негода пошкодила найбільший прапор України у Києві. На них видно, що український стяг вітер пошкодив на стику кольорів. Вочевидь, негода пошкодила шов між двома частинами прапора.

У Києві негода пошкодила найбільший прапор: дивіться відео

У мережі також опублікували світлини, на яких видно пошкодження прапора.



Сильний вітер пошкодив український стяг / фото з мережі



Негода пошкодила прапор у Києві / скриншот відео

Влада встановить новий стяг

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове. Там зазначили, що напередодні український стяг приспустили, але сильні пориви вітру однаково змогли пошкодити полотнище.

Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови,

– повідомили в адміністрації.

Що відомо про найбільший прапор України Прапор України, який встановлено у Києві біля монумента "Батьківщині-матері" є найбільшим в Україні. Так, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Прапор виготовляють з комбінованих матеріалів в Україні. Цікаво, що існує чотири комплекти полотна стяга для різних кліматичних умов. Їх створюють, використовуючи різні типи тканин, що мають різну щільність і вагу. Відповідно до пори року, український стяг замінюють.

У Києві вітром відірвало частину прапора

Негода в Україні приносить чимало лиха. Так, потужний вітер 28 жовтня відірвав частину прапора, який встановлено біля монумента "Батьківщині-матері".

На опублікованому у мережі фото можна побачити, що у Києві вітром відірвало жовту частину прапору України.



Поривами вітру у Києві відірвало частину прапора / фото з соцмереж