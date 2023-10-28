Чи є постраждалі – поки невідомо. Відповідний кадр оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
До теми Негода в Україні: через падіння дерев загинули люди в Києві та на Хмельниччині
У столиці вітер відірвав частину прапора України
На опублікованому фото можна побачити, що у Києві вітром відірвало жовту частину прапору України. Це сталося біля монумента "Батьківщина-мати".
Відірваний прапор у столиці / фото із соцмереж
Що наробила негода у Києві: останні новини
- Внаслідок дощу та сильних поривів вітру у Києві пошкоджено один житловий будинок, три кіоски та чотири авто.
- Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера.
- Відомо, що внаслідок негоди у столиці загинули двоє осіб. Ще три – травмовані.
- Мер Віталій Кличко уточнив, що через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років. 7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.
- На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. Ліквідація наслідків негоди триває.