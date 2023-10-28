Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Соответствующий кадр был обнародован в сети, информирует 24 Канал.
К теме Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли люди в Киеве и Хмельницкой области
В столице ветер оторвал часть флага Украины
На опубликованном фото можно увидеть, что в Киеве ветром оторвало желтую часть флага Украины. Это произошло возле монумента "Родина-мать".
Оторванный флаг в столице / фото из соцсетей
Что натворила непогода в Киеве: последние новости
- В результате дождя и сильных порывов ветра в Киеве поврежден один жилой дом, три киоска и четыре авто.
- Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера.
- Известно, что в результате непогоды в столице погибли два человека. Еще три – травмированы.
- Мэр Виталий Кличко уточнил, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте.
- В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. Ликвидация последствий непогоды продолжается.