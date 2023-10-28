Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Соответствующий кадр был обнародован в сети, информирует 24 Канал.

К теме Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли люди в Киеве и Хмельницкой области

В столице ветер оторвал часть флага Украины

На опубликованном фото можно увидеть, что в Киеве ветром оторвало желтую часть флага Украины. Это произошло возле монумента "Родина-мать".



Оторванный флаг в столице / фото из соцсетей

Что натворила непогода в Киеве: последние новости

В результате дождя и сильных порывов ветра в Киеве поврежден один жилой дом, три киоска и четыре авто.

Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера.

Известно, что в результате непогоды в столице погибли два человека. Еще три – травмированы.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте.

В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Важно! В Киеве в ближайшее время с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 – 28 метров в секунду (І уровень опасности).