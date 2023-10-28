В столице уже зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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В Киеве дерево убило мужчину

В Шевченковском районе столицы дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.

Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.

На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Находившийся в машине человек от госпитализации отказался.

Позже в МВД сообщили, что, к сожалению, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли 2 человека. А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте.

В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

На Хмельнитчине дерево упало на мужчину

В Хмельницком районе в селе Клопотовцы Волковинецкой общины на мужчину упало дерево и придавило его. Спасатели достали тело пострадавшего. К сожалению, он погиб.



Дерево убило мужчину / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Где еще падают деревья из-за непогоды

На Бучанщине в селе Стоянка дерево упало на автомобиль. Из-за сильных порывов ветра припаркованный автомобиль повредила ветка. К счастью, обошлось без пострадавших.



На Бучанщине дерево упало на авто / Фото полиции

В парке Отрадный дерево упало прямо на киоск с людьми. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно.

Дерево упало на киоск: смотрите видео

В Житомирской области из-за непогоды порывами ветра деревья повалило на дороги и автомобили. Кроме этого, в Житомире упала ель возле костела Святого Иоанна из Дукли.



Последствия непогоды в Житомирской области / Фото Суспильное

В Тернопольской области на автодороге М-09, вблизи села Озерная и в Почаево на улице Старотаражской, в результате порывов ветра деревья упали на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. По состоянию на данный момент дороги расчищены. А в Кременецкой общине повреждена кровля недостроенного здания коммерческого назначения и кровля одного жилого дома.

В Житомире на Огиенко повалило сразу несколько деревьев.



В Житомире упали деревья / Фото из соцсетей

Украинцам советуют придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: