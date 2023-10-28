У столиці вже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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У Києві дерево вбило чоловіка
У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.
Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка зазнала травми хребта. Потерпілу госпіталізували.
На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала в машині, від госпіталізації відмовилась.
Згодом у МВС повідомили, що, на жаль, внаслідок падіння дерев у Подільському та Шевченківському районах Києва загинули 2 чоловіків. А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років. 7 мешканців Києва зазнали травм та переломів. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.
На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. Ліквідація наслідків негоди триває.
На Хмельниччині дерево впало на чоловіка
У Хмельницькому районі в селі Клопотівці Вовковинецької громади на чоловіка впало дерево й придавило його. Рятувальники дістали тіло постраждалого. На жаль, він загинув.
Дерево вбило чоловіка / фото ДСНС Хмельниччини
Де ще падають дерева через негоду
- На Бучанщині у селі Стоянка дерево впало на автівку. Через сильні пориви вітру припаркований автомобіль пошкодила гілка. На щастя, обійшлось без потерпілих.
На Бучанщині дерево впало на авто / фото поліції
- У парку Відрадний дерево впало просто на кіоск з людьми. Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо.
Дерево впало на кіоск: дивіться відео
- На Житомирщині через негоду поривами вітру дерева повалило на дороги та автомобілі. Крім цього, у Житомирі впала ялина біля костелу Святого Йоана з Дуклі.
Наслідки негоди на Житомирщині / фото Суспільне
- На Тернопільщині на автодорозі М-09, поблизу села Озерна та в Почаєві на вулиці Старотаражській, внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. На щастя, ніхто не постраждав. Станом на зараз дороги розчищено. А у Кременецькій громаді пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення та покрівлю одного житлового будинку.
- У Житомирі на Огієнка повалило одразу декілька дерев.
У Житомирі впали дерева / фото із соцмереж
Українцям радять дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.