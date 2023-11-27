В яких областях очікуються хуртовини, снігові замети й опади, скільки ще днів вируватиме негода, з посиланням на синоптиків розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Снігові замети, шквальні вітри та аварії: наслідки негоди, що накрила Україну

Як довго ще вируватиме негода

Так, у понеділок знову очікуються складні погодні умови. Оголошено II рівень небезпеки – помаранчевий.

27 листопада в Україні помірний сніг, вночі у більшості північних і центральних областей значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що в західних, вдень і в більшості південних областей невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Читайте також Хуртовини і снігові замети: Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду

Важливо! Пориви вітру 17 – 22 метри на секунду. Вночі та вранці, крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей, 25 – 30 метрів на секунду.

"Температура вночі та вдень 1 – 9 морозу, у південних, східних, Дніпропетровській областях впродовж доби від 4 морозу до 2 тепла, в Криму до 6 тепла", – додали синоптики.

Зауважили, що 28 листопада вночі у північно-східних областях, на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях невеликий сніг. Тим часом на Одещині та Миколаївщині – невеликий дощ, на решті території – без опадів.

Вночі 5 – 10 градусів морозу, вдень 1 – 6 морозу, лише на Півдні 3 – 8 тепла.

29 листопада в Україні мокрий сніг та дощ; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, підвищення температури на 3 – 5 градусів,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, уже 30 листопада опади припиняться майже на всій території України. Окрім того, дещо стихне вітер. Так, у більшості областей 5 – 10 метрів на секунду, лише подекуди 7 – 12.

Дивіться також Хуртовина, за якою нічого не видно: у поліції показали ситуацію на трасі Київ – Одеса