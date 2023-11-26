Так, 26 – 27 листопада в столиці очікують сильні снігопади й пориви вітру до II (помаранчевого) рівня небезпеки. Тому влада наполегливо просить водіїв не виїжджати на вулиці міста без нагальної потреби.

До вашої уваги Хуртовини та снігопади: в Україні різко погіршиться погода

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств", – зазначили в КМВА.

Водіїв також закликають не паркувати свої автівки на тротуарах і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Підготовка до погіршення погоди

У міській адміністрації запевнили, що аварійні, комунальні та дорожні служби готові до ліквідації наслідків негоди. Для цього вже виділили відповідні засоби:

понад 500 машин спеціальної техніки;

майже 20 тисяч тонн солі;

понад 50 тисяч тонн піску.

Чи працюватимуть школи й садочки

Загальноосвітні заклади працюватимуть у змішаному форматі – онлайн та офлайн. Відповідно батьки самі вирішуватимуть, у якому режимі навчатиметься їхня дитина.

Садочки ж працюватимуть у звичному режимі.

Ситуація в Києві: останні новини