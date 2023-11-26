Так, 26 – 27 ноября в столице ожидают сильные снегопады и порывы ветра до II (оранжевого) уровня опасности. Поэтому власти настойчиво просят водителей не выезжать на улицы города без крайней необходимости.

Вашему вниманию Вьюги и снегопады: в Украине резко ухудшится погода

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий", – отметили в КГВА.

Водителей также призывают не парковать свои автомобили на тротуарах и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Подготовка к ухудшению погоды

В городской администрации заверили, что аварийные, коммунальные и дорожные службы готовы к ликвидации последствий непогоды. Для этого уже выделили соответствующие средства:

  • более 500 машин специальной техники;
  • почти 20 тысяч тонн соли;
  • более 50 тысяч тонн песка.

Будут ли работать школы и садики

Общеобразовательные учреждения будут работать в смешанном формате – онлайн и офлайн. Соответственно родители сами будут решать, в каком режиме будет учиться их ребенок.

Детские сады же будут работать в обычном режиме.

Ситуация в Киеве: последние новости

  • Ночью 25 ноября российские оккупанты совершили массированную атаку, главной целью которой стал Киев. Враг запустил десятки дронов на столицу, в результате чего пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Кроме того, было множество разрушений и повреждений.
  • Жители были шокированы и со слезами на глазах рассказали о ночном обстреле. К слову, атака продолжалась в течение шести часов.
  • Накануне Киев посетил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Во время террористической атаки российских оккупантов политик был вынужден находиться в укрытии.
  • Вражеские дроны повредили магистральные линии передач, в результате чего в Киеве было обесточено 77 жилых домов и 120 учреждений. Однако проблему уже удалось устранить.