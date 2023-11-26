Так, 26 – 27 ноября в столице ожидают сильные снегопады и порывы ветра до II (оранжевого) уровня опасности. Поэтому власти настойчиво просят водителей не выезжать на улицы города без крайней необходимости.
Вашему вниманию Вьюги и снегопады: в Украине резко ухудшится погода
"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий", – отметили в КГВА.
Водителей также призывают не парковать свои автомобили на тротуарах и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.
Подготовка к ухудшению погоды
В городской администрации заверили, что аварийные, коммунальные и дорожные службы готовы к ликвидации последствий непогоды. Для этого уже выделили соответствующие средства:
- более 500 машин специальной техники;
- почти 20 тысяч тонн соли;
- более 50 тысяч тонн песка.
Будут ли работать школы и садики
Общеобразовательные учреждения будут работать в смешанном формате – онлайн и офлайн. Соответственно родители сами будут решать, в каком режиме будет учиться их ребенок.
Детские сады же будут работать в обычном режиме.
Ситуация в Киеве: последние новости
- Ночью 25 ноября российские оккупанты совершили массированную атаку, главной целью которой стал Киев. Враг запустил десятки дронов на столицу, в результате чего пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Кроме того, было множество разрушений и повреждений.
- Жители были шокированы и со слезами на глазах рассказали о ночном обстреле. К слову, атака продолжалась в течение шести часов.
- Накануне Киев посетил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Во время террористической атаки российских оккупантов политик был вынужден находиться в укрытии.
- Вражеские дроны повредили магистральные линии передач, в результате чего в Киеве было обесточено 77 жилых домов и 120 учреждений. Однако проблему уже удалось устранить.