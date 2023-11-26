Так, 26 – 27 ноября в столице ожидают сильные снегопады и порывы ветра до II (оранжевого) уровня опасности. Поэтому власти настойчиво просят водителей не выезжать на улицы города без крайней необходимости.

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"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий", – отметили в КГВА.

Водителей также призывают не парковать свои автомобили на тротуарах и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Подготовка к ухудшению погоды

В городской администрации заверили, что аварийные, коммунальные и дорожные службы готовы к ликвидации последствий непогоды. Для этого уже выделили соответствующие средства:

более 500 машин специальной техники;

почти 20 тысяч тонн соли;

более 50 тысяч тонн песка.

Будут ли работать школы и садики

Общеобразовательные учреждения будут работать в смешанном формате – онлайн и офлайн. Соответственно родители сами будут решать, в каком режиме будет учиться их ребенок.

Детские сады же будут работать в обычном режиме.

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