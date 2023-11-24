Сильні снігопади очікуються в Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях. Також у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях прогнозують сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

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Синоптики прогнозують приріст снігового покриву у зазначених областях 20 – 30 сантиметрів, а місцями навіть 40 – 50 сантиметрів. Також очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі. У багатьох регіонах України передають посилення вітру.

Синоптики попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни, припинення роботи портів на узбережжі морів; порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

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