Температура повітря опустилась до 9 градусів морозу. До речі, що через потужний вітер на Львівщині 74 населені пункти без світла.

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Яка погода в Карпатах

Станом на 08:15 24 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер південно-західний, 10 метрів за секунду,
– розповів Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Вони додали, що температура повітря 9 градусів морозу, що на 1 градус менше, ніж 23 листопада. Там падає сніг.

Сніг у Карпатах
У Карпатах потужний сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

До речі, напередодні на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, також було хмарно, вітер сягав 13 метрів за секунду. Проте 23 листопада там не сніжило.

Погода на Піп Івані
Погода на горі Піп Іван 23 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Коли чекати інтенсивного снігопаду в Україні

  • До кінця цього тижня в Україні може знову посилитися негода. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що 26 листопада є вірогідність нового циклону з південного заходу.
  • Тобто вже у неділю, 26 листопада, можуть бути інтенсивні опади у вигляді снігу на правобережній частині з температурою вночі та вдень 1 – 7 градусів морозу.
  • За словами синоптикині, на Лівобережжі прогнозують дощ. Детальніше про похолодання в Україні – читайте за посиланням.