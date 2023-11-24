Температура повітря опустилась до 9 градусів морозу. До речі, що через потужний вітер на Львівщині 74 населені пункти без світла.

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Яка погода в Карпатах

Станом на 08:15 24 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер південно-західний, 10 метрів за секунду,

– розповів Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Вони додали, що температура повітря 9 градусів морозу, що на 1 градус менше, ніж 23 листопада. Там падає сніг.



У Карпатах потужний сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

До речі, напередодні на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, також було хмарно, вітер сягав 13 метрів за секунду. Проте 23 листопада там не сніжило.



Погода на горі Піп Іван 23 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Коли чекати інтенсивного снігопаду в Україні