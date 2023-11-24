Температура повітря опустилась до 9 градусів морозу. До речі, що через потужний вітер на Львівщині 74 населені пункти без світла.
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Яка погода в Карпатах
Станом на 08:15 24 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 метрів), вітер південно-західний, 10 метрів за секунду,
– розповів Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Вони додали, що температура повітря 9 градусів морозу, що на 1 градус менше, ніж 23 листопада. Там падає сніг.
У Карпатах потужний сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
До речі, напередодні на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, також було хмарно, вітер сягав 13 метрів за секунду. Проте 23 листопада там не сніжило.
Погода на горі Піп Іван 23 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Коли чекати інтенсивного снігопаду в Україні
- До кінця цього тижня в Україні може знову посилитися негода. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що 26 листопада є вірогідність нового циклону з південного заходу.
- Тобто вже у неділю, 26 листопада, можуть бути інтенсивні опади у вигляді снігу на правобережній частині з температурою вночі та вдень 1 – 7 градусів морозу.
- За словами синоптикині, на Лівобережжі прогнозують дощ. Детальніше про похолодання в Україні – читайте за посиланням.