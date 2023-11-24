Коли чекати посилення опадів, раніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що є ймовірність виходу циклону з південного заходу.

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Коли в Україні посиляться опади

Синоптикиня розповіла, що за певними розрахунковими моделями, вже в неділю, 26 листопада, є вірогідність виходу циклону.

Може спричинити інтенсивні опади у вигляді снігу на правобережній частині з температурою вночі та вдень 1 – 7 градусів морозу,
– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що на Лівобережжі переважатимуть опади у вигляді дощу.

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прогноз погоди на 26 листопадаОрієнтовний прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

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Де в листопаді випало найбільше снігу

  • У багатьох областях України 20 листопада випав перший сніг. Тоді в Укргідрометцентрі розповіли, що жителі Дніпропетровської та Харківської областей найбільше відчули подих зими.
  • Саме в цих регіонах випало найбільше снігу. Зокрема, на метеостанції Чаплине спостерігається 18-сантиметрова висота снігового покриву.
  • Опади не оминули стороною й Запорізьку область. Також сніг навідався на Сумщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Черкащину, Донеччину, Крим та всі західні області нашої держави.
  • Зауважимо, що у ніч на 22 листопада перший сніг завітав і до столиці.