У КМВА розповіли, що у вівторок за прогнозом Укргідрометцентру в столиці мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Дивіться також Майже 20 градусів морозу: коли та в яких областях України сильно похолодає

Казкові кадри снігу у Києві

Кияни радіють снігу та активно публікують фото в мережі. На кадрах можна побачити, що притрусило будівлі, дахи автівок та дерева.

Сніг у Києві: фото із соцмереж



Сніг у Києві / фото Аліни Кулеби для 24 Каналу



Сніг у Києві / фото Аліни Гаркави для 24 Каналу

Прогноз на найближчі дні За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 та 24 листопада у Києві теж очікується помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Комунальники працюють на повну

Для усунення наслідків снігопаду та ожеледиці Київавтодор вже вивів на вулиці столиці майже 300 одиниць спецтехніки та 300 дорожніх працівників. Вони очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

У КМДА розповіли, що у першу чергу роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах та головних дорожних артеріях міста.

Окремо працюють комунальники. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляються протиожеледними засобами.

На додачу у дворах до прибирання снігу залучено понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі.

На дорогах працюють служби: фото КМВА

Важливо! Водіїв приватного автотранспорту попросили не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг, адже це заважає працювати спецтехніці. Також керманичів закликають бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

Техніка зачищає тротуар від снігу: дивіться відео