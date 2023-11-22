В КМВА рассказали, что во вторник по прогнозу Укргидрометцентра в столице мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

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Сказочные кадры снега в Киеве

Киевляне радуются снегу и активно публикуют фото в сети. На кадрах можно увидеть, что посыпало здания, крыши автомобилей и деревья.

Снег в Киеве: фото из соцсетей



Снег в Киеве / фото Алины Кулебы для 24 Канала



Снег в Киеве / фото Алины Гаркавы для 24 Канала

Прогноз на ближайшие дни По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 и 24 ноября в Киеве тоже ожидается умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица.

Коммунальщики работают по полной

Для устранения последствий снегопада и гололеда Киевавтодор уже вывел на улицы столицы около 300 единиц спецтехники и 300 дорожных работников. Они очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

В КГГА рассказали, что в первую очередь работы проходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах и главных дорожных артериях города.

Отдельно работают коммунальщики. Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.

Вдобавок во дворах к уборке снега привлечено более 160 единиц техники управляющих компаний, более 4 тысяч работников на местах в дежурном режиме.

На дорогах работают службы: фото

Важно! Водителей частного автотранспорта попросили не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог, ведь это мешает работать спецтехнике. Также водителей призывают быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Техника зачищает тротуар от снега: смотрите видео