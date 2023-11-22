Коли та в яких областях посиляться морози, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Також синоптики розповіли, де чекати снігу, передає 24 Канал.

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Де буде майже 20 градусів морозу

У середу, 22 листопада, в Україні, крім Північного Сходу та Сходу, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На Півдні помірні опади, втім, переважно дощі.

Упродовж доби в північній частині 1 – 6 градусів, у східних областях 6 – 11 морозу. Тим часом на решті території від 3 морозу до 3 тепла. До речі, в окупованому Криму вдень ще 5 – 10 тепла.

Втім, уже 23 листопада очікується доволі-таки холодна погода.

Температура у східній та північно-східній частині вночі 14 – 19, вдень 7 – 12 морозу. На решті території вночі 8 – 13, вдень 1 – 6 морозу. На Півдні та Закарпатті вночі 1 – 6 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також додали, що вночі в південно-східній частині, вдень у північних та більшості західних областей сніг та мокрий сніг. На решті території – без опадів.

У п'ятницю сніг, вдень подекуди й дощем знову йтиме всюди, окрім Півдня. Однак, дещо тепліше. Вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на Півдні навіть до +11.

Найпрохолодніше знову на Сході та Північному Сході. Вночі там 1 – 8 морозу. Вдень близько 0 градусів.

До речі, на дорогах України, окрім Півдня, спостерігатиметься ожеледиця. Також 23 – 24 листопада в більшості областей пориви 17 – 22 метри на секунду, у Карпатах 25 – 30.