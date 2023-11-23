Яка буде погода найближчими днями й коли чекати підвищення температури, розповіли в Укргідрометцентрі. Про це пише 24 Канал.

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Коли потеплішає

Вночі четверга на Південному Сході, вдень у північній частині прогнозували невеликий сніг і мокрий сніг. На решті території – без опадів. На дорогах, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Півдня, подекуди ожеледиця.

У північно-східній частині вночі 10 – 15 градусів морозу, вдень 2 – 7 морозу. На решті території вночі 4 – 9 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. На Півдні країни та Закарпатті вночі 0 – 5 морозу, вдень 0 – 5 тепла.

Втім, далі в Україні дещо потепліє. Однак, не поспішайте легко одягатися. Невеликі морози все ж будуть.

24 листопада в Україні, крім Півдня, 25 листопада у східній, південній частині та в Карпатах сніг та дощ. Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу. 24 листопада на Сході країни 4 – 9 морозу. В день 0 – 6 тепла, у південних областях та Криму вночі 0 – 5 тепла, вдень 5 – 11 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики додали, що в найближчі три доби вітер буде південно-західний, пориви 5 – 10 метрів на секунду. Однак, вдень 23 листопада на Заході у західних та північних областях, упродовж доби 24 листопада в Україні пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах навіть 25 – 30.