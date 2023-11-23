Какая будет погода в ближайшие дни, и когда ожидать повышения температуры, рассказали в Укргидрометцентре. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда потеплеет

Ночью четверга на юго-востоке днем в северной части прогнозировали небольшой и мокрый снег. На остальной территории – без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Юга, местами гололедица.

В северо-восточной части ночью 10 – 15 градусов мороза, днем 2 – 7 мороза. На остальной территории ночью 4 – 9 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. На Юге страны и Закарпатье ночью 0 – 5 мороза, днем 0 – 5 тепла.

Впрочем, дальше в Украине немного потеплеет. Однако не спешите легко одеваться. Небольшие морозы все-таки будут.

24 ноября в Украине, кроме Юга, 25 ноября в восточной, южной части и в Карпатах снег и дождь. Температура ночью от 2 тепла до 4 мороза. 24 ноября на Востоке страны 4 – 9 мороза. Днем 0 – 6 тепла, в южных областях и в Крыму ночью 0 – 5 тепла, днем 5 – 11 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Также синоптики добавили, что в ближайшие трое суток ветер будет юго-западный, порывы 5 – 10 метров в секунду. Однако днем 23 ноября на Западе в западных и северных областях в течение суток 24 ноября в Украине порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах даже 25 – 30.