У більшості областей України прогнозують дощі. Зокрема, вони "накриють" західні та північні області. Окрім того, можливий мокрий сніг. Коли виходите з дому, не забудьте захопити парасольку.
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Після декількох морозяних днів в Україну прийде потепління. Середня денна температура на території країни становитиме +3...+5 градусів. Середня нічна – 0...+2.
Якою буде погода у Києві
У Києві прогнозують дощ. Температура повітря прогріється до +3...+5 градусів. Вночі в українській столиці сніжитиме.
Попереду – останній тиждень осені. Провести його варто за переглядом улюблених осінніх фільмів, теплими зустрічами й моментами, які запам'ятаються назавжди.
Погода в обласних центрах України
Київ +3...+5
Ужгород +3...+5
Львів +4..+6
Івано-Франківськ +4...+6
Тернопіль +4...+6
Чернівці +4...+6
Хмельницький +4...+6
Луцьк +3...+5
Рівне +3...+5
Житомир +3...+5
Вінниця +5...+7
Одеса +9...+11
Миколаїв +8...+10
Херсон +8...+10
Сімферополь +10...+12
Кропивницький +4...+6
Черкаси +5...+7
Чернігів +3...+5
Суми +3...+5
Полтава +3...+5
Дніпро +4...+6
Запоріжжя +7...+9
Донецьк +2…+4
Луганськ +1...+3
Харків +2...+4
Прогноз погоди на 23 листопада / Укргідрометцентр