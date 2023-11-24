В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. В частности, они "накроют" западные и северные области. Кроме того, возможен мокрый снег. Когда выходите из дома, не забудьте захватить зонтик.

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После нескольких морозных дней в Украину придет потепление. Средняя дневная температура на территории страны составит +3…+5 градусов. Средняя ночная – 0…+2.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве прогнозируется дождь. Температура воздуха прогреется до +3…+5 градусов. Ночью в украинской столице температура будет снижаться.

Впереди – последняя неделя осени. Провести ее следует за просмотром любимых осенних фильмов, теплыми встречами и моментами, которые запомнятся навсегда.

Погода в областных центрах Украины

Киев +3...+5

Ужгород +3...+5

Львов +4..+6

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +4...+6

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +4...+6

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +3...+5

Винница +5...+7

Одесса +9...+11

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +5...+7

Чернигов +3...+5

Сумы +3...+5

Полтава +3...+5

Днепр +4...+6

Запорожье +7...+9

Донецк +2…+4

Луганск +1...+3

Харьков +2...+4



Прогноз погоды на 23 ноября / Укргидрометцентр.