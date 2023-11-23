В четверг, 23 ноября, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что в Карпатах кое-где до -10 градусов мороза по Цельсию. Также там опубликовали фото с вершины горы, полное название которой – Пип Иван Черногорский.

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Снег. Зима. Карпаты

Отметим, что эта гора одна из самых высоких в Украине – 2 028,5 метра. Расположена она между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, а именно – на юго-западе нашего государства.

Мирное, морозное утро! -10 градусов по Цельсию уже на горе Пип Иван Черногорский. Итак, если отправляетесь в горы – позаботьтесь о теплой одежде,

– написали спасатели.



Снег на горе Иван Пип / Фото ГСЧС

В то же время чрезвычайники предупреждают о сильных порывах ветра в столице, западных и северных регионах Украины. В Карпатах они могут достигать 25 метров в секунду.

"Днем в Киеве, западных и северных областях прогнозируются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Карпатах – 25 метров в секунду", – говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обратите внимание! В Киеве и области также ожидается на дорогах гололедица. Спасатели призывают пешеходов и водителей быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения и элементарные правила безопасности.

Добавим, что в ближайшие дни в Украине синоптики прогнозируют небольшое потепление. Как отмечают в Укргидрометцентре, в то же время спешить одевать легкую куртку – не стоит, поскольку небольшие морозы все же будут.