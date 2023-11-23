На дорогах столицы гололедица. Водителей призвали помнить о безопасной скорости и соблюдении дистанции и избегать резких маневров.

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Киевлян призвали быть осторожными

Также вождей призвали отдавать предпочтение в движении общественному транспорту и автомобилям экстренных служб и попросили не парковаться по сторонам не расчищенных дорог.

Просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, необходимо это сделать как можно быстрее. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения. Напоминаем, что автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб,

– добавили в КГГА.

Зато пешеходов попросили не ходить наспех и, по возможности, не занимать руки тяжелыми сумками.

Помните, что спешка и груз увеличивает опасность потерять равновесие во время гололеда. Обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом. Не ходите с самого края к проезжей части дороги. Не пробегайте проезжую часть дороги – в гололедицу значительно увеличивается тормозной путь машины,

– сказали в КМВА.

Важно. В Киеве прогнозируют мокрый снег и гололедицу 23 и 24 ноября.

Службы очищают город от снега