В среду 22 ноября в Киеве выпал первый снег. По данным синоптиков, он был мокрым. Поэтому на дорогах возможна гололедица.

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Яркие кадры первого снега в Киеве

"Киевавтодор" вывел на улицы 300 дорожных работников и почти столько же единиц спецтехники. Также в столице работают сотрудники коммунальных служб.



Киев засыпало первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Киевская городская военная администрация сообщила, что тротуары, остановки и дороги обрабатываются противогололедными средствами. Местные власти призвали пешеходов быть осторожными.



Погода задает рождественское настроение / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Начальник КГВА Сергей Попко призвал автовладельцев не выезжать на дороги без необходимости и не ставить машины вдоль дорог. Это ведь может мешать работать специальной технике.



Люди наслаждаются первым снегом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Больше кадров с заснеженным Киевом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Где еще выпал первый снег