У середу, 22 листопада, у Києві випав перший сніг. За даними синоптиків, він був мокрим. Тому на дорогах можлива ожеледиця.

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Яскраві кадри першого снігу у Києві

"Київавтодор" вивів на вулиці 300 дорожніх працівників та майже стільки ж одиниць спецтехніки. Також у столиці працюють співробітники комунальних служб.



Київ засипало першим снігом / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Київська міська військова адміністрація повідомила, що тротуари, зупинки та дороги обробляються протиожеледними засобами. Місцева влада закликала пішоходів бути обережними.



Погода задає різдвяний настрій / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Начальник КМВА Сергій Попко закликав автовласників не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не ставити машини обабіч доріг. Адже це може заважати працювати спеціальній техніці.



Люди насолоджуються першим снігом / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Більше кадрів з засніженим Києвом / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Де ще випав перший сніг