На дорогах столиці ожеледиця. Водіїв закликали пам'ятати про безпечну швидкість та дотримання дистанції й уникати різких маневрів.

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Киян закликали бути обережними

Також керманичів закликали надавати перевагу у русі громадському транспорту та автівкам екстрених служб й попросили не паркуватися обабіч не розчищених доріг.

Просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і бути максимально обачними на дорогах. Тим, хто не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Нагадуємо, що автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб,

– додали в КМДА.

Натомість пішоходів попросили не ходити поспіхом і, за можливості, не займати руки важкими торбами.

Пам'ятайте, що поспіх і вантаж збільшує небезпеку втратити рівновагу під час ожеледиці. Оминайте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом. Не ходіть з самого краю до проїжджої частини дороги. Не перебігайте проїжджу частину дороги – в ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини,

– сказали в КМВА.

Важливо. У Києві прогнозують мокрий сніг та ожеледицю 23 та 24 листопада.

Служби очищають місто від снігу