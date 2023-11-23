У четвер, 23 листопада, в Державній службі з надзвичайних ситуацій констатували, що в Карпатах подекуди до -10 градусів морозу за Цельсієм. Також там опублікували фото з вершини гори, повна назва якої – Піп Іван Чорногірський.

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Сніг. Зима. Карпати

Зазначимо, що ця гора одна з найвищих в Україні – 2 028,5 метра. Розташована вона між Івано-Франківською та Закарпатською областями, а саме – на південному заході нашої держави.

Мирного, морозного ранку! -10 градусів за Цельсієм вже на горі Піп Іван Чорногірський. Тож, якщо вирушаєте в гори – подбайте про теплий одяг,

– написали рятувальники.



Сніг на горі Іван Піп / Фото ДСНС

Водночас надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру в столиці, західних та північних регіонах України. У Карпатах вони можуть досягати до 25 метрів на секунду.

"Удень у Києві, західних та північних областях прогнозуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. У Карпатах – 25 метрів на секунду", – йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зверніть увагу! У Києві та області також очікується на дорогах ожеледиця. Рятувальники закликають пішоходів і водіїв бути пильними, дотримуватися правил дорожнього руху та елементарних правил безпеки.

Додамо, що найближчими днями в Україні синоптики прогнозують невеличке, але потепління. Як зазначають в Укргідрометцентрі, водночас поспішати вдягати легку куртку – не варто, оскільки невеликі морози все ж будуть.