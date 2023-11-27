В каких областях ожидаются вьюги, снежные заносы и осадки, сколько еще дней будет бурлить ненастье, со ссылкой на синоптиков рассказывает 24 Канал.
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Как долго еще бурлит ненастье
Так, в понедельник снова ожидаются сложные погодные условия. Объявлен II уровень опасности – оранжевый.
27 ноября в Украине умеренный снег, ночью в большинстве северных и центральных областей значительный, местами сильный снег, снежные заносы, метели, в юго-восточной части мокрый снег с дождем, местами гололедица,
– отметили в Укр гидрометцентре.
Добавили, что в западных, днем и большинстве южных областей небольшой снег. На дорогах гололедица.
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"Температура ночью и днем 1-9 мороза, в южных, восточных, Днепропетровской областях в течение суток от 4 мороза до 2 тепла, в Крыму до 6 тепла", – добавили синоптики.
Заметили, что 28 ноября ночью в северо-восточных областях, Закарпатье и Карпатах, днем в западных областях небольшой снег. Тем временем в Одесской и Николаевской областях - небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.
Ночью 5 – 10 градусов мороза, днем 1 – 6 мороза, только на Юге 3 – 8 тепла.
29 ноября в Украине мокрый снег; местами налипание мокрого снега, гололедица, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, повышение температуры на 3 – 5 градусов,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.
Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах уже 30 ноября осадки прекратятся почти по всей территории Украины. Кроме того, несколько утихнет ветер. Так, в большинстве областей 5 – 10 метров в секунду, лишь кое-где 7 – 12.
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Ориентировочный прогноз погоды на 30 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра