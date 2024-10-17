Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА. Отмечается, что власть предложит другое место в городском пространстве, где можно будет создать стенопись законно.

Читайте также Для центральной власти защита памятников почему-то не актуальна, – Старостенко

Мурал с Будановым закрасят

Известно, что мурал с Будановым в ромашковом поле и с котом в руках создали сестры Мишель и Николь Фельдман.

По словам КГГА, дом на улице Введенской, 6 охраняется действующим законодательством, поскольку занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", использование дома-памятника должно происходить с наименьшими изменениями или дополнениями, чтобы сохранить его элементы материальной аутентичности, пространственной композиции, элементов оборудования, благоустройства, отделки и т.д,

– говорится в заявлении.

В дополнение, соответствии с решением Киевсовета, не допускается нанесение муралов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.

В Департаменте охраны культурного наследия требуют привести фасад памятника "в надлежащее состояние". В то же время Киев предложит альтернативное место в городском пространстве, которое можно будет использовать для реализации этой инициативы – согласно принятому Порядку и соответствующим согласованиям.