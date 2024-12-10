Полотнище флага не выдержало порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Как стихия повредила самый большой флаг Украины

КО "Киевзеленстрой" сообщило о временном снятии главного флага страны в столице из-за повреждений полотнища. Их вызвали неблагоприятные погодные условия.

Замена флага уже началась, специалисты планируют завершить все необходимые работы до конца дня 11 декабря.

Справка: Флагшток с самым большим флагом Украины в Киеве высотой почти 90 метров. Он весит 32 тонны и поддерживает полотнище флага размером 16 на 24 метра.

Напомним, ранее в Киеве временно снимали самый большой флаг Украины для проведения планового ремонта флагштока.

Ранее флаг уже был поврежден сильной непогодой. Тогда шов между двумя частями флага разошелся, его пришлось заменять.